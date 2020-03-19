Германия вводит пограничный контроль с новыми странами ЕС

Германия из-за пандемии коронавируса COVID-19 вводит пограничный контроль с новыми странами ЕС, сообщает в среду МВД ФРГ.

В воскресенье стало известно, что Германия вводит контроль на внутренних границах ЕС с Францией, Австрией и Швейцарией. Теперь к этому списку добавились новые страны, это Италия, Испания, Дания и Люксембург.

"Контроль на внутренних границах с настоящего момента будет проводиться на прибывающих в Германию самолетах из Италии, Испании, Австрии, Франции, Люксембурга, Дании и Швейцарии", - сказано в поступившем в "Интерфакс" сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что пассажиров без особой надобности, путешествующих в ФРГ, на границе попросят уехать обратно в страны, из которых они прибыли. Для того, чтобы доказать, что для поездки есть особая необходимость, нужно будет предоставить специальные документы.

Правительство ФРГ просит граждан отказаться от ненужных поездок внутри Евросоюза.

Германия резко ограничила общественную жизнь в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Правительство ФРГ вместе с правительствами 16 федеральных земель Германии ранее в марте составило список учреждений, которые будут закрыты в связи с коронавирусом. Это бары, клубы, дискотеки, пивные и другие похожие заведения; ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха и зоопарки, аттракционы, специализированные рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и другие подобные заведения.

Согласно предписанию должны быть закрыты публичные дома, запрещены посещения спортивных клубов и центров, музыкальных школ и других учебных заведений, собрания в церквях, мечетях и синагогах и собрания в других религиозных учреждениях.

Останутся открытыми продуктовые магазины, службы доставок продуктов и напитков, аптеки, автозаправки, банки и сберкассы, почтовые отделения, парикмахерские и магазины с товарами для животных. Всем этим магазинам и заведениям разрешат работать по воскресеньям.

Ресторанам и столовым разрешат работать с 6:00 до 18:00.