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06:13 19.03.2020

Кличко: На следующей неделе мы получим первую партию масок - более 100 тыс

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Кличко: На следующей неделе мы получим первую партию масок - более 100 тыс

На следующей неделе Киев рассчитывает получить первую партию медицинских масок - более 100 тыс., заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"На следующей неделе мы рассчитываем получить более 100 тыс. масок, изготовление которых мы заказали на украинских предприятиях. Их пока шьют. Также заказали маски за рубежом", - заявил он в эфире "Украинского радио" в среду.

Кличко отметил, что на сегодняшний день ситуация с отсутствием медицинских масок в аптеках действительно критическая.

"Имеющиеся в городе около 20 тыс. масок столичная власть пока распространяет в больницах медикам, на коммунальных предприятиях и тех предприятиях, от работы которых зависит жизнедеятельность города", – отметил столичный градоначальник.

Вместе с тем, он отметил, что ажиотаж со средствами индивидуальной медицинской защиты сегодня не только в Украине, но и во всем мире.

"Безумный ажиотаж не только в Киеве, но и во всем мире. Я общаюсь со многими коллегами, друзьями, которые живут и работают в Соединенных Штатах, Германии, Австрии - аналогичная ситуация во всем мире. Люди выметают не только продукты питания, большой спрос также на медицинские средства защиты, в частности, маски", - добавил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #маски
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