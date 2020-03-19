Житель Харьковщины, задержанный при попытке перевезти нелегала в РФ, предстанет перед судом

Дергачевская местная прокуратура Харьковской области направила в суд обвинительное заключение в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в нелегальной переправке людей в Российскую Федерацию (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

"Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, к подозреваемому обратился гражданин другого государства, который, чтобы избежать депортации, хотел пересечь государственную границу и попасть в Российскую Федерацию без оформления надлежащих документов. Получив от "клиента", подозреваемый спрятал его под вещами в автомобиле и попытался выехать в РФ через пункт пропуска Гоптовка. Но автомобиль остановили, а подозреваемого задержали сотрудники УСБУ в Черкасской области.

Досудебное расследование проводила харьковская полиция.