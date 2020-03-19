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03:58 19.03.2020

Ученые из Оксфорда разработали быстрый тест на наличие COVID-19 – ТВ

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Ученые из Оксфорда разработали быстрый тест на наличие COVID-19 – ТВ

Ученые Оксфордского университета разработали тест на наличие нового коронавируса COVID-19, который дает результат через 30 минут, сообщил в среду американский телеканал CNN.

По данным университета, новый тест работает в три раза быстрее, чем ныне существующие: им требуется до двух часов времени для выявления результата.

Как сообщает CNN, ссылаясь на пресс-релиз Оксфорда, тесты подтвердили действенность на реальных клинических образцах одной из больниц города Шеньчжень в Китае.

В настоящее время ученые работают над созданием устройства, которое позволит проводить тесты в клиниках, аэропортах и дома.

Теги: #великобритания #тесты #коронавирус #ученые
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