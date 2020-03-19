Суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых в похищении 100 тыс. медицинских масок с правом залога, по двум другим фигурантам заседание продолжится в четверг

Одному из задержанных подозреваемых в похищении у столичных предпринимателей 100 тыс. медицинских масок была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 210,2 тыс. грн, по двум другим фигурантам заседание продолжится в четверг, 19 марта, сообщили портале "Судова влада України".

"Сегодня в Святошинский районный суд города Киева поступили ходатайства следственных Святошинского управления полиции ГУ Нацполиции в г.Киеве об избрании меры пресечения трем мужчинам в возрасте от 26 до 42 лет, которые накануне вечером были задержаны в связи с похищением у столичных предпринимателей 100 тыс. медицинских масок", – сообщается на сайте портала.

Всем задержанным предъявлено подозрение в совершении группового разбойного нападения (ч.4 ст.187 УК Украины).

Суд избрал одному из трех подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который составляет 210,2 тыс. грн.

"Рассмотрение ходатайств в отношении остальных (двух) фигурантов дела Святошинский районный суд Киева продолжит завтра, 19 марта", – сказано в сообщении.