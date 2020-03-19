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00:48 19.03.2020

На получении взятки в 91 тыс. грн задержан прокурор Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области

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На получении взятки в 91 тыс. грн задержан прокурор Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области

Генинспекция Офиса Генерального прокурора совместно с ГБР и СБУ разоблачили прокурора, подозреваемого в получении 91 тыс. грн взятки.

"Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора совместно с Территориальным управлением ГБР, расположенным в г.Краматорске и Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, 18 марта 2020 разоблачила на получении 91 тыс. грн неправомерной выгоды прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области", – сообщили в пресс-службе Офиса Генпрокурора в среду.

По версии следствия, указанную сумму он, вероятно, требовал у руководителя юридического лица за непривлечение его к уголовной ответственности.

Подозреваемый задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Как неоднократно заявляла Генеральный прокурор Ирина Венедиктова, она придерживается безапелляционной позиции о необходимости очистки государственной системы в целом и правоохранительной частности.

"Сегодня прокуратура начинает очистки себя. Мы будем нетерпимы к любым проявлениям коррупции в системе", - отметила Генпрокурор.

Теги: #донецкая_область #взятка #генпрокуратура
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