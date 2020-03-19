В Беларуси выздоровел шестой зараженный коронавирусом

Шестой человек, зараженный коронавирусом, признан здоровым и выписан из больницы в Беларуси, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Шесть человек в Беларуси выздоровели после заражения коронавирусом. Все они уже дома", - отметили в Минздраве.

Там добавили, что шестой человек, женщина, выписана в среду днем. Еще несколько человек также готовятся к выписке, добавили в ведомстве.

По состоянию на 18 марта в Беларуси насчитывался 51 зараженный коронавирусом. Шесть из них выписаны, у 36 при положительных тестах не было клинических проявлений болезни, 9 из них имели выраженную клиническую картину вируса.