В Черновицкой области правоохранители составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушил правило карантина

В Сторожинецком районе Черновицкой обласи полицейские составили первый админпротокол на предпринимателя, который нарушая правила карантина отказывался закрывать свой магазин, сообщило местное издание "Сторожинець.Инфо".

По информации издания, в ходе рейда по Сторожинецкому району, который проводился силами правоохранителей Сторожинецкого отдела полиции по контролю за исполнением решения комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Сторожинецкой РГА по противодействию распространения COVID-19, в с.Буденец был составлен административный протокол на владельца магазина строительных материалов, который отказывался закрывать торговый павильон.

"Владелец был заранее предупрежден мобильной группой Сторожинецкой РГА и участковым работником полиции о недопущении нарушений карантина, но сознательно игнорировал их. Теперь владельца ждет суд, который и определит точную сумму штрафа - от 17 тыс. до 34 тыс. грн. согласно ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях", – сказано в сообщении.