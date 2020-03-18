События

23:21 18.03.2020

В Радомышльском районе Житомирщины развернуты 5 карантинных постов

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В Радомышльском районе Житомирщины развернуты 5 карантинных постов

На выездах из г.Радомышль Житомирской области начали действовать пять карантинных постов с целью проведения превентивных мероприятий по предотвращению распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе Национальной Гвардии Украины.

"На территории Радомышльского района выставлены 5 таких карантинных постов. В службу на постах привлекли сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии и медицинских работников", – заявили в Нацгвардии в среду.

В информации отмечается, что медики осуществляют разъяснительную работу для граждан, въезжающих или покидающих Радомышль на личном транспорте.

Теги: #радомышль #посты #нацгвардия #коронавирус
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