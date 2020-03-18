События

23:03 18.03.2020

Израиль из-за коронавируса закрывает границы практически для всех иностранцев

1 мин читать
Израиль из-за коронавируса закрывает границы практически для всех иностранцев

Власти Израиля объявили, что со среды закрывают въезд в страну почти для всех категорий иностранцев, сообщает издание "Таймс оф Израэл".

"После получения рекомендации министерства здравоохранения было решено, что, начиная с сегодняшнего дня, въезд иностранцев, кто не имеет гражданства Израиля или постоянного вида на жительства, дозволен не будет", - говорится в заявлении Управления по вопросам населения и миграции Израиля.

Ограничительные меры коснутся и тех иностранцев, кто мог бы отправиться в самоизоляцию по прибытии в Израиль.

В то же время исключение из мер предусмотрено для тех иностранцев, в "центре жизни которых - Израиль", отмечается в заявлении.

"Таймс оф Израэл" напоминает, что в среду Израиль закрыл пограничные переходы на границах с Египтом и Иорданией.

Также накануне власти предписали гражданам оставаться дома, если только им не приходится идти на работу, закупаться необходимыми товарами или по другим важным причинам. Было запрещено собираться в группы больше 10 человек. Ограничения также коснулись работы общественного транспорта.

Издание напоминает, что в Израиле зафиксированы 433 случая заболевания коронавирусом, летальных исходов пока нет.

Теги: #границы #закрытие #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:51 17.03.2020
Страны ЕС единогласно поддержали предложение на 30 дней закрыть внешние границы союза

Страны ЕС единогласно поддержали предложение на 30 дней закрыть внешние границы союза

23:00 16.03.2020
В Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта закроют метрополитен – Комиссия по техногенной безопасности и ЧС

В Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта закроют метрополитен – Комиссия по техногенной безопасности и ЧС

21:42 16.03.2020
ЕС со вторника закрывает на 30 дней внешние границы союза – Макрон

ЕС со вторника закрывает на 30 дней внешние границы союза – Макрон

19:14 16.03.2020
Испания восстанавливает контроль на границах

Испания восстанавливает контроль на границах

09:41 16.03.2020
Число зараженных коронавирусом в Израиле возросло до 250 человек

Число зараженных коронавирусом в Израиле возросло до 250 человек

00:02 16.03.2020
В полночь Украина перестает пускать иностранцев и закрывает около сотни пунктов пропуска - Госпогранслужба

В полночь Украина перестает пускать иностранцев и закрывает около сотни пунктов пропуска - Госпогранслужба

10:03 15.03.2020
В Израиле из-за коронавируса перенесли начало судебного процесса против Нетаньяху

В Израиле из-за коронавируса перенесли начало судебного процесса против Нетаньяху

19:49 14.03.2020
Карантин в Украине: Кабмин постановил закрыть часть пунктов пропуска на границе

Карантин в Украине: Кабмин постановил закрыть часть пунктов пропуска на границе

01:13 14.03.2020
Дания закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

Дания закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса

21:37 13.03.2020
Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом

Польша закрыла границы для иностранцев в связи с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине зарегистрировано два новых случая COVID-19 - в Донецкой и Киевской областях – ЦОЗ

Новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине 18 марта не выявлено

Зеленский вновь призвал украинцев без надобности не выходить из дома и напомнил о важных мерах профилактики и гигиены

Транзитный коридор для украинцев из Австрии будет работать на постоянной основе – Кулеба

11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет специальный президентский борт – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Виктор Пинчук выделил дополнительных $2 млн на борьбу с коронавирусом

В Радомышльском районе Житомирщины развернуты 5 карантинных постов

В Украине зарегистрировано два новых случая COVID-19 - в Донецкой и Киевской областях – ЦОЗ

Самолетом президента из Австрии эвакуировали 33 украинцев

Закон о поддержке налогоплательщиков может привести к катастрофическим последствиям для местных бюджетов

Нардеп Шахов в обращении к Зеленскому: 17 марта в Раде я не был, за меня никто не голосовал

Новых случаев инфицирования коронавирусом в Украине 18 марта не выявлено

Кличко: Люди заявляющие о возможном частичном восстановлении работы метро, не являются специалистами транспортной отрасли и выражают свое персональное мнение

Число зараженных COVID-19 во Франции превысило 9 тыс

"Интерпайп" присоединился к инициативе по объединению усилий бизнеса и органов государственной власти для борьбы с коронавирусом - заявление

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА