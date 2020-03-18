Нардеп Шахов в обращении к Зеленскому: 17 марта в Раде я не был, за меня никто не голосовал

Народный депутат Сергей Шахов заявил в своем обращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что не присутствовал во вторник, 17 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, не был зарегистрирован и вместо него никто не голосовал.

"Уважаемый господин Президент! В ответ на Ваше видеообращение сообщаю Вам, что 17 марта я не присутствовал и зарегистрированным на внеочередном заседании Верховной Рады из-за плохого самочувствия, которое впоследствии оказалось симптомами коронавируса", – написал нардеп на своей странице в Фейсбук в среду вечером.

Шахов подчеркнул, что ни он, ни его коллеги вместо него не голосовали на заседании.

"Ни я, ни, тем более, мои коллеги вместо меня не голосовали. Чтобы проверить эту информацию, достаточно внимательно посмотреть сайт ВР!", – написал нардеп.

Ранее сообщалось, что Зеленский сообщил, что все контактировавшие с заразившимся коронавирусом нардепом Шаховым лица пройдут быстрый тест на коронавирус.

"Не могу не сказать о народном депутате Шахове. К сожалению, его тест на короновирус показал положительный результат. Господин Шахов изолирован. Вчера, в системе "Рада" была зарегистрирована его персональная карточка для голосований. Его коллеги "кнопкодавили". К сожалению. Но, к счастью, депутата Шахова не было в зале заседаний Верховной Рады Украины", - сказал он своем обращении к украинцам в среду.

Зеленский указал, что установлен полный список лиц, с которыми Шахов контактировал в последнее время, и все они пройдут быстрый тест на коронавирус.