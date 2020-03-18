"Интерпайп" присоединился к инициативе по объединению усилий бизнеса и органов государственной власти для борьбы с коронавирусом - заявление

Украинская промышленная компания "Интерпайп" и инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, а также ее акционеры Елена и Виктор Пинчук заявляют об инициативе объединения усилий бизнеса и органов государственной власти для борьбы с коронавирусом.

Как сообщила компания в среду, соответствующее решение принято после встречи президента Украины Владимира Зеленского с бизнесом 16 марта 2020 года.

При этом отмечается, что "Интерпайп" и EastOne активно включились в создание и работу Антикризисного штаба Днепропетровской области под руководством губернатора Александра Бондаренко. Компании "Интерпайп" и EastOne примут значительное участие в финансировании, разработке плана мероприятий и превентивных мер по борьбе с коронавирусом, а также информировании населения региона о таких мерах.

В рамках реализации этой инициативы компания уже выделила $2 млн на общегосударственную закупку тестов на коронавирус, часть из которых будет направлена в Днепропетровскую область. Дополнительное финансирование будет выделено после определения планов первоочерёдных потребностей региона.

Елена и Виктор Пинчук подчеркнули, что пандемия - беда всеобщая.

"И бороться с ней должны все. Власть - принимать меры по защите граждан, граждане - вести себя ответственно, медиа - информировать и предупреждать, врачи – лечить, бизнес - быть солидарным и финансово поддерживать. Сегодня невозможно быть в стороне. Мы хотим, чтобы наша страна была готова к борьбе с коронавирусом", - говорится в совместном заявлении семьи Пинчуков.

В свою очередь генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе констатировал, что Днепропетровская область – ключевой регион группы, где находятся пять предприятий компании, на которых работает около 11 тысяч человек.

"Мы подключим свои организационные и финансовые ресурсы для помощи городским и областным властям в осуществлении необходимых закупок и других организационных вопросах. Работая в тесной связке с местными властями, а также представителями всего бизнеса Днепра и области, мы сможем эффективнее противостоять эпидемии", - отметил гендиректор, слова которого приводятся в заявлении.

Как сообщалось, Фонд Елены Пинчук и Фонд Виктора Пинчука закупили 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для украинских больниц в Волынской, Донецкой, Закарпатской, Львовской, Луганской, Одесской, Черновицкой областях, а также города Киева.

"Интерпайп" входит в десятку крупнейших в мире производителей бесшовных труб, является третьим по величине производителем цельнокатаных железнодорожных колес в мире.

В структуре компании - пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днипросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.