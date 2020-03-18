Зеленский вновь призвал украинцев без надобности не выходить из дома и напомнил о важных мерах профилактики и гигиены

Президент Украины Владимир Зеленский вновь призвал украинцев без лишней надобности не выходить из дома и напомнил о важных мерах профилактики и гигиены для упреждения возможного заражения коронавирусом.

"Обязательно мойте руки с мылом не менее 30 секунд и обрабатывайте средствами на основе спирта. Особенно после контакта с животными и использования бумажных денег. Регулярно обрабатывайте антисептиком экран мобильного телефона, клавиатуру компьютера и ноутбука, ручки входной двери. Регулярно делайте влажную уборку и проветривайте дом", - сказал он в своем обращении к украинцам в среду.

Зеленский призвал воздержаться от прикосновений руками к лицу, особенно к глазам, носу и рту.

"Термически обрабатывайте продукты. Не употребляйте сырые мясо, рыбу и яйца. Рукопожатие, объятия и поцелуи при встрече – давайте прибережём на потом. И самое важное: пожалуйста, не занимайтесь самолечением так называемыми проверенными бабушкиными методами. Если у вас есть хоть малейшие симптомы ОРВИ или простуды - оставайтесь дома и обращайтесь к семейному врачу", - подчеркнул он.

Президент еще раз призвал всех украинцев, особенно пожилых людей, без лишней надобности не выходить на улицу и оставаться дома.

Для интересного времяпрепровождения он предложил ссылки на сайты, где можно найти виртуальные туры украинскими музеями под открытым небом, 25 музеев Львовщины, которые можно посетить онлайн, и виртуальные экскурсии в более чем 20 музеев со всей Украины.