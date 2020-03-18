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20:32 18.03.2020

Транзитный коридор для украинцев из Австрии будет работать на постоянной основе – Кулеба

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Транзитный коридор для украинцев из Австрии будет работать на постоянной основе – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба договорился со венгерским коллегой Петером Сиярто, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые заблокированы на границе с Австрией и Хорватией.

"Провел телефонный разговор с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сиярто. Договорились, что Венгрия предоставит транзит гражданам Украины, которые на автобусах и авто "застряли" на границе с Австрией и Хорватией. По состоянию на сейчас их 310. Ждем дома", - написал Кулеба в своем аккаунте в "Твиттер" в среду днем.

В среду вечером глава МИД Украины дополнил свой предыдущий твит сообщением следующего содержания: "Договорились, что транзитный коридор из Австрии будет работать на постоянной основе. Для Хорватии также отдельно ищем решение".

Теги: #венгрия #украинцы #транзит
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