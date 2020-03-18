Зеленский: страшилки о якобы 400 тыс. больных коронавирусом в Украине – это ложь

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не верить фейкам о коронавирусе и пользоваться только официальными источниками информации органов государственной власти.

"Гораздо быстрее вируса распространяются фейки о нем. Страшилки о 400 тыс. больных коронавирусом в Украине – ложь. В очередной раз призываю всех украинцев доверять только официальным источникам информации – официальным страницам Минздрава, правительства, Верховной Рады, Офиса президента Украины", - сказал он в своем обращении к украинцам в среду.