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20:05 18.03.2020

Трамп назвал себя "президентом военного времени"

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Трамп назвал себя "президентом военного времени"

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за угрозы коронавируса его президентство может считаться таким, которое пришлось на "военное" время.

"В некотором роде я вижу себя президентом военного времени", - сказал он на брифинге в среду.

Заявление Трампа прозвучало после того, как он объявил о задействовании закона времен Корейской войны (1950-1953 годы) об оборонном производстве (Defense Production Act), цель которого - активизировать производство защитных масок и спецодежды.

"Я имею в виду, что мы сражаемся. Я имею в виду, что у нас тут очень жесткая ситуация", - пояснил президент.

В то же время он отдал дань уважения тому, как граждане США борются с коронавирусом.

"Американский народ в большинстве своем потрясающий", - сказал он.

В США выявлено свыше 7 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 117 человек скончались.

Теги: #коронавирус #трамп
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