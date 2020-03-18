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20:00 18.03.2020

11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет специальный президентский борт – Зеленский

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11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет специальный президентский борт – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в среду на родину вернутся 11,5 тыс. украинцев, в частности, застрявшие в Австрии и на Шри-Ланке.

"Сегодня выполняется 57 авиарейсов, которые возвращают домой 11,5 тыс. украинцев. Среди них наши граждане, которые застряли в Австрии и на Шри-Ланке. Рейс из Вены в 13:30 уже вернул наших людей на родную землю. Часть украинцев из Шри-Ланки также уже вернулась. Остальные будут в Украине до конца сегодняшнего дня", - сказал он своем обращении к украинцам в среду.

Зеленский добавил, что также 18 марта в Украину специальным президентским бортом привезут 33 гражданина, среди которых 18 женщин, 5 детей и люди пожилого возраста.

Теги: #авиарейсы #украинцы #зеленский
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