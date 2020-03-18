Более 2,5 тыс. новых заражений коронавирусом выявлено за сутки в Италии, 475 пациентов скончались

Руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли в среду проинформировал о выявлении за сутки 2648 новых случаев заражения остроинфекционным коронавирусом COVID-19 в стране, сообщает итальянская пресса.

По словам Боррелли, скончались за сутки 475 человек, выздоровели 1084 человека.

Всего в настоящий момент в Италии выявлено 28710 инфицированных, 4025 человек вылечились.

Италия продолжает оставаться одной из наиболее проблемных с точки зрения эпидемиологической ситуации страной мира.