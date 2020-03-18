Зеленский: руководители предприятий не имеют права заставлять работников писать заявления на увольнение

Никто не может заставлять работников на предприятиях писать заявления об увольнении по собственному желанию, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский и поререкомендовал в таких случаях обращаться в полицию.

"У нас есть информация, что на многих предприятиях руководители заставляют работников писать заявление на увольнение по собственному желанию. Это незаконно. Люди, никто не может заставлять вас уйти по собственному желанию, если такого желания у вас нет. Не бойтесь и не падайте духом. Если руководитель оказывает на вас давление - сообщайте в полицию", - сказал он своем обращении к украинцам в среду.

Зеленский указал, что была проведена работа с руководителями государственных и коммунальных предприятий, и их предупредили об ответственности за давление на работников.

"Если ситуация продлится – они понесут наказание. Что касается частных компаний. Я призываю руководителей не только не нарушать закон, но и, прежде всего, оставаться людьми. Коронавирус пройдет. Кризис тоже. Прибыли вернутся. А честь и уважение вернуть не удастся", - констатировал президент.