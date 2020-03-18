В Киеве усилен контроль за санитарным состоянием в общежитиях – КГГА

Несмотря на то, что все учебные заведения, подчиненные властям Киева, выполнили противоэпидемические мероприятия и своевременно отпустили студентов из общежитий по домам, студентам, которые не имеют возможности изменить место пребывания, разрешено проживание в столичных общежитиях на период карантина, сообщил профильный замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

"Жизнь и здоровье детей на первом месте. Мы максимально разгрузили общежития, избегая скопления молодых людей в зданиях. Те же, кто остался, будут в безопасности и под усиленным контролем. Руководителям высших учебных заведений поручено усилить санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в общежитиях. Ученикам и студентам обеспечивают максимально комфортные условия проживания с соблюдением рекомендаций Министерства здравоохранения по профилактике заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19)", - цитирует Мондриевского пресс-служба КГГА в среду вечером.

Он подчеркнул, что учреждения обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами, увеличено количество влажных уборок, оборудовано помещение для изоляции соискателей образования в случае обнаружения у них признаков заболевания. Введен обязательный температурный скрининг и постоянный надзор медицинскими работниками.

"В общежитиях Киевского университета им.Бориса Гринченко состоянию на 11 марта (до введения карантина) проживали в целом 668 студентов. После введения карантина в трех общежитиях университета остались 68 студентов: дети-сироты, иностранные студенты - слушатели подготовительного отделения, студенты из временно оккупированных территорий, дети из многодетных семей (если в семье есть случаи острых респираторных заболеваний), студенты, трудоустроены в учреждениях, обеспечивают жизнедеятельность Киева во время карантина", - говорится в сообщении.