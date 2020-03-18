В Днепропетровской области на борьбу с коронавирусом выделено 107 млн грн

На закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), тестов на выявление вируса, портативных рентген-аппаратов и дезинфицирующих средств Днепропетровская область направит более 107 млн грн, сообщил глава областной госадминистрации Александр Бондаренко.

"На противодействие коронавирусу направляем из областного бюджета 107 млн грн., чтобы в случае необходимости больницы и медики области могли оказывать оперативную помощь пациентам", - приводит слова Бондаренко пресс-служба ОГА.

Отмечается, что 72 млн грн из областного бюджета потратят на закупку дополнительных аппаратов для искусственной вентиляции легких, а остальные - на экспресс-тесты и лабораторные тесты на выявление коронавируса, портативные рентгеновские аппараты, средства для дезинфекции и личной защиты и тому подобное.

Также дополнительные средства на борьбу с коронавирусом и закупку оборудования и медикаментов выделяют города и громады области.