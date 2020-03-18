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19:30 18.03.2020

СБУ предотвратила похищение с целью получения выкупа экс-судьи Высшего хозсуда

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СБУ предотвратила похищение с целью получения выкупа экс-судьи Высшего хозсуда

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили похищение с целью получения выкупа судьи в отставке Высшего хозяйственного суда, сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, организатором преступления является бывший начальник Александрийского ГАИ УМВД Украины в Кировоградской области. Таким образом гаишник решил улучшить свое материальное положение. Исполнителя для осуществления преступного замысла он подыскивал в среде криминальных кругов Кировоградской области", - говорится в сообщении.

Так, по замыслу злоумышленника его сообщник должен был похитить судью с места проживания в Киеве и насильно удерживать в одном из киевских гаражей. Организатор преступления шантажом и запугиванием хотел заставить жену потерпевшего - секретаря Верховного суда Украины - заплатить $300 тыс. выкупа. Деньги женщина должна была передать через его сообщника.

"Правоохранители провели в Киеве имитацию похищения "жертвы". Чтобы "замести следы" и избежать разоблачения, организатор для ведения переговоров приобрел отдельные средства связи и осуществлял звонки из Кременчуга Полтавской области", - добавили в ведомстве.

Правоохранители задержали заказчика похищения на одной из автозаправок в Кировоградской области после получения оговоренного выкупа.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины, сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Теги: #киев #судья #похищение
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