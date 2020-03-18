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19:26 18.03.2020

Трамп: США рекордными темпами разрабатывают вакцину против коронавируса

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Трамп: США рекордными темпами разрабатывают вакцину против коронавируса

Президент США Дональд Трамп в среду назвал беспрецедентными темпы разработки в США вакцины против коронавируса, что позволило в кратчайшие сроки перейти к тестированию вакцины.

"Раньше на это уходили годы, а мы делаем это за очень короткие сроки. Это самое стремительная разработка вакцины за всю историю. Мы делаем очень, очень большие успехи", - сказал президент на брифинге в Белом доме.

Также Трамп подтвердил информацию, что ВМС США направит корабль в Нью-Йорк для помощи в размещении больных. Еще один корабль будет отправлен на западное побережье США в место, которое еще предстоит определить, добавил Трамп.

Кроме этого, президент заявил, что в связи со сложившейся ситуацией США задействовали персонал Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях в каждом регионе стране.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в США превысило 7 тыс. человек, на настоящий момент известно о 117 летальных исходах.

Теги: #сша #трамп #вакцина #коронавирус
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Трамп: США рекордными темпами разрабатывают вакцину против коронавируса

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