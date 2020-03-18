Небанковские финучреждения на период карантина могут осуществлять деятельность, кроме приема посетителей - Нацкомфинуслуг

Правительственное постановление о мерах по предотвращению распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, не запрещает деятельность финансовых учреждений в целом, поскольку личный прием посетителей не является единственным путем осуществления их хозяйственной деятельности.

Как отмечается на сайте Нацкомфинуслуг, указанным постановлением временно, на период действия карантина с 12 марта до 3 апреля 2020 года, в частности, запрещено: проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Помимо того запрещена работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, кроме производства банковской и страховой деятельности, при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Приведенные положения временно установили ограничения в работе предприятий, учреждений, организаций, в том числе субъектов хозяйствования - финансовых учреждений, которая предусматривает прием посетителей.

Таким образом, небанковские финучреждения осуществляют свою деятельность с соблюдением установленных законодательных требований относительно осуществления хоздеятельности на период карантина.

Принятие мер по исполнению этого постановления возложено на Министерство внутренних дел и Национальную полицию.