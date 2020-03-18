К уголовной ответственности будут привлекать только за умышленное заражение людей коронавирусом - замглавы Нацполиции

В Украине к уголовной ответственности будут привлекаться лишь лица, умышленно заразившие коронавирусом, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

"К уголовной ответственности будут привлекать лишь за умышленное заражение людей коронавирусом. Это такая болезнь, которая может застать в любом месте в любое время. Никто не будет применять никаких мер, если человек не знал о том, что болен. Но если знал - есть ответственность за преднамеренное заражение", - приводит слова Цуцкиридзе пресс-служба Нацполиции в среду.

Он также сообщил, Верховная Рада ужесточила ответственность за нарушения санитарных правил и норм для предотвращения инфекционных заболеваний, в частности, чтобы предупредить случаи преднамеренного заражения населения коронавирусом и распространения болезни.

В частности, эта статья Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 17 тыс. грн до 51 тыс. грн, а также арест до шести месяцев или лишение свободы до трех лет. За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальным случаям, нарушителям грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

"Президент, правительство, СНБО приняли ряд решений по ограничению деятельности ТРЦ, заведений общественного питания, передвижения транспорта. Кроме того, городские, сельские и поселковые советы на своих территориях, в связи с изменением оперативной обстановки, могут принимать решения, обеспечивающих меры, предотвращающие распространение болезни. Эти решения являются обязательными к исполнению. Те, кто не исполняет их, соответственно будут привлекаться к административной и уголовной ответственности", - заявил Цуцктридзе.

Кроме того, он отметил, что в Кодекс Украины об административных правонарушениях введены новые статьи, которых не было раньше. В условиях карантина граждане будут привлекаться к административной ответственности за самовольное оставление места обсервации. Им грозит штраф от 17 тыс. грн.