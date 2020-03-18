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19:03 18.03.2020

Шахову подтвердили позитивный тест на коронавирус

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Шахову подтвердили позитивный тест на коронавирус

Народный депутат Украины из группы "Доверие" Сергей Шахов получил официальный ответ о позитивном результате своего теста на наличие в его организме коронавируса COVID-19.

"Полчаса тому назад, я получил из лаборатории официальный ответ – позитивный тест на коронавирус", - сообщил Шахов в эфире телеканала "Прямой" в среду вечером.

Он напомнил, что болеет уже пятые сутки, чувствует себя хорошо и находится дома в изоляции.

Как сообщалось, народные депутаты из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин и Леся Василенко, контактировавшие с Шаховым, самоизолировались.

Теги: #коронавирус #шахов
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