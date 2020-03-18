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18:58 18.03.2020

В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина

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В Киевсовете разрабатывают план для функционирования метро с некоторыми ограничениями во время карантина

В Киевском городском совете чиновники разрабатывают план специальных мероприятий для запуска работы метро, но с определенными ограничениями на время действия карантина, сообщил секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив.

"Неработающий метрополитен - огромная проблема для города. Но киевская власть вынуждена выполнять постановление Кабинета министров. Лично я против того, чтобы метрополитен был полностью закрытым. Сейчас вместе с коллегами мы разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями", - написал Прокопив на странице в Фейсбуке.

Он отметил, что метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях и обеспечивающих жизнедеятельность города.

"Около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей. Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Поэтому мы также разрабатываем программу для "Киевпастранса", чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы", - добавили в горсовете.

Теги: #коронавирус #метро #киевсовет
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