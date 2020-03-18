ФРГ приостановила прием беженцев из Турции

Германия прекратит принимать новых беженцев из-за границы на время пандемии коронавируса, сообщил изданиям медиагруппы Funke представитель МВД ФРГ.

По его словам, во вторник министерство "в целях подавления пандемии вируса Covid-19" попросило миграционное ведомство ФРГ приостановить действие соглашения с Турцией "до дальнейших указаний".

Фактически "схема гуманитарного приема беженцев Германией из-за ограничения свободы передвижений и оперативных ограничений со стороны важнейших партнеров прекратила работать еще в прошлую пятницу", отмечает представитель МВД.

Правительство ФРГ вместе с правительствами 16 федеральных земель Германии составило список учреждений, которые будут закрыты в связи с коронавирусом. Это бары, клубы, дискотеки, пивные и другие похожие заведения; ярмарки, выставки, кинотеатры, парки отдыха и зоопарки, аттракционы, специализированные рынки, игровые клубы, букмекерские конторы и другие подобные заведения.

Согласно предписанию должны быть закрыты публичные дома, запрещены посещения спортивных клубов и центров, музыкальных школ и других учебных заведений, собрания в церквях, мечетях и синагогах.

Останутся открытыми продуктовые магазины, службы доставок продуктов и напитков, аптеки, автозаправки, банки и сберкассы, почтовые отделения, парикмахерские и магазины с товарами для животных. Всем этим магазинам и заведениям разрешат работать по воскресеньям.

Ресторанам и столовым разрешают работать с 6:00 до 18:00.