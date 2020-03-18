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18:42 18.03.2020

Швейцария временно прерывает авиасообщение с рядом стран ЕС и странами, не входящими в Шенгенскую зону

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Власти Швейцарии в среду приостановили авиасообщение с Испанией, Италией, Францией, Германией и всеми странами, не входящими в Шенгенскую зону, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на заявление правительства Швейцарии.

"В целях дальнейшей защиты от коронавируса Швейцария расширяет свои ограничения на въезд людей из Испании. Эти ограничительные меры также относятся к авиасообщению с Италией, Францией, ФРГ, Австрией и всеми странами, не относящимися к Шенгенской зоне", - говорится в заявлении.

"Кроме того, Федеральный совет (правительство Швейцарии - ИФ) приостанавливает на три месяца выдачу шенгенских и национальных виз гражданам третьих стран (не стран ЕС - ИФ)", - отмечают власти Швейцарии.

Эти меры затрагивают и Россию.

Кроме того, в заявлении правительство обозначено, что въезд в Швейцарию возможен только "в исключительных случаях".

Ранее на этой неделе швейцарские власти объявили чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса нового типа COVID-19.

С полуночи 17 марта закрыты все магазины и рестораны в стране. Также планируется закрыть до 19 апреля все развлекательные заведения и общественные места.

По состоянию на 18 марта, число выявленных заражений в Швейцарии достигло 3070, зафиксировано 27 летальных исходов.

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Интерфакс-Украина
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