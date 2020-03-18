Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Незаконные вооруженные формирования в среду 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Фейсбуке.

Так, четыре обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: вблизи н.п. Павлополь, Марьинка, Красногоровка и Пески.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано 4 обстрела: возле н.п. Зайцево, Счастье, Новотошковское и Крымское.

"Сегодня, 18 марта, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.