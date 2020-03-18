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18:29 18.03.2020

В Черниговской области зафиксировано первое обоснованное подозрение на коронавирус

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В Черниговской области зафиксировано первое обоснованное подозрение на коронавирус

В городскую больницу Нежина карета "скорой помощи" доставила недавно вернувшуюся из Италии женщину с симптомами ОРВИ, во многом похожими на симптомы при последствиях заражения новым коронавирусом, сообщает глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко.

"К сожалению, в Черниговской области есть первое обоснованное подозрение на коронавирус. Полчаса назад в Нежинскую городскую больницу бригадой экстренной медицинской помощи доставлена женщина с симптомами ОРВИ, в том числе температурой, затрудненным дыханием", - написал Прокопенко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Глава ОГА рассказал, что по имеющейся информации, она недавно вернулась из Италии.

"Врачи осуществляют все мероприятия согласно утвержденному алгоритму действий. Осуществлен забор анализов, которые направлены в референс-лаборатории в Киеве для проведения теста на COVID-19. Пациентку изолировали в бокс инфекционного отделения. Оказывается необходимая помощь", -проинформировал Прокопенко.

Глава ОГА также рассказал, что было проведено оперативное совещание с участием руководства облгосадминистрации, Управления здравоохранения, Национальной полиции, Лабораторного центра Минздрава в Черниговской области.

"Всеми службами области проводятся соответствующие меры по противодействию распространению коронавируса. В области для обеспечения лечения инфекционных больных функционирует 15 инфекционных отделений на 427 коек", - добавил он.

Теги: #коронавирус #черниговская_область
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