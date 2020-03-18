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17:45 18.03.2020

Военные медики обеспечены быстрыми тестами на выявление коронавируса

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Военные медики обеспечены быстрыми тестами на выявление коронавируса

В настоящее время украинские Военные медики обеспечены быстрыми тестами на выявление коронавируса и в конце недели должны будут получить еще одну партию этих изделий, сообщил начальник санитарно-эпидемиологического управления Командования медицинских сил подполковник медслужбы Сергей Моргун.

"Четыре офицера после возвращения из-за границы находились на обсервации в Главном военно-медицинском госпитале, сдали клинические, биохимические анализы и прошли тесты на коронавирус. Тесты на наличие вируса дали отрицательный результат. На сегодня эти офицеры уже приступили к выполнению своих обязанностей по должностям", - сказал Моргун в среду в пресс-центре информагентства Минобороны Украины "АрмияInform".

Также он отметил, что в обществе наблюдается определенная обеспокоенность о тестах на коронавирус, поскольку чуть ли не каждый, у кого случается насморк, считает нужным пройти тестирование на коронавирусную инфекцию.

"Если каждому, кто почувствует слабость, боль в горле, или зуд в носу, мы будем проводить тестирование, то не хватит средств на лечение тех людей, которые в этом нуждаются. Поэтому для проведения тестов нужны клинические симптомы, выявит врач.

"В конце недели быстрых тестов для выявления коронавируса в распоряжении военных медиков значительно больше. Ведь, как заверил президент Украины Владимир Зеленский, из 1 миллиона тестов, которые доставят в Украину, часть передадут в военно-медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Теги: #всу #коронавирус
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