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17:45 18.03.2020

"Укрзализныця" разработала меры во избежание распространения коронавируса, создала соответствующий штаб

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"Укрзализныця" разработала меры во избежание распространения коронавируса, создала соответствующий штаб

АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) для быстрого реагирования на ситуацию с заболеваемостью коронавирусом разработало оперативный план мер по недопущению его распространения, создало соответствующий штаб, сообщается со ссылкой на и. о. главы правления компании Желько Марчека на странице УЗ в Facebook.

"Мы приняли решение, что по согласованию со своим непосредственным руководством работники, не вовлеченные в непрерывный производственный процесс и обеспечение безопасности движения, могут работать удаленно. Все командировки отсрочены или минимизированы. По возможности рабочие встречи рекомендуем проводить в режиме онлайн-конференций", - цитирует пресс-служба главу УЗ.

В сообщении говорится, что в настоящее время компания приобрела для защиты сотрудников около 10,5 тыс. респираторов, 10 тыс. хирургических масок, смотровые перчатки, 1,020 тыс. защитных очков, дезинфицирующие средства, защитные халаты.

Кроме тогоосуществляется закупка антисептических средств и бесконтактных устройств измерения температуры; проводится работа с профильными министерствами для включения потребностей "Укрзализныци" в государственные программы финансирования; решаются вопросы, связанные с организацией доставки сотрудников компании, которые пользуются ж/д транспортом, на рабочие места.

Теги: #коронавирус #укрзализныця
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