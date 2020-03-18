При чрезвычайной ситуации не вводится такой режим управления и ограничения прав, как при чрезвычайном положении - Киевская ОГА

В Киевской областной государственной администрации пояснили, чем отличается введенный в регионе режим чрезвычайной ситуации от чрезвычайного положения.

"Главное отличие чрезвычайного положения от чрезвычайной ситуации в том, что во время чрезвычайного положения функции управления всеми государственными органами, всеми предприятиями переходят в соответствующие органы", - разъяснила облгосадминистрация на своей странице в Facebook в среду.

Также при введении чрезвычайного положения есть ограничения прав человека. "При чрезвычайной ситуации таких ограничений нет", - указали в Киевской ОГА.

В Киевской ОГА напомнили, что чрезвычайная ситуация - это "обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования на ней или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием, которое привело (может привести) к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большому количеству погибших и пострадавших, нанесению значительного материального ущерба, а также к невозможности проживания населения на такой территории или объекте, осуществлению на ней хозяйственной деятельности".

В соответствии с законодательством Украины, чрезвычайное положение определяется как "особый правовой режим, который может временно вводиться в Украине или в отдельных ее местностях при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера не ниже общегосударственного уровня, которые привели или могут привести к человеческим и материальным потерям, создают угрозу жизни и здоровью граждан, или при попытке захвата государственной власти или изменения конституционного строя Украины путем насилия".

Чрезвычайное положение предусматривает предоставление соответствующим органам государственной власти, военному командованию и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы и обеспечения безопасности и здоровья граждан, нормального функционирования национальной экономики, органов государственной власти и органов местного самоуправления, защиты конституционного строя, а также допускает временное, обусловленное угрозой, ограничение в осуществлении конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов юридических лиц с указанием срока действия этих ограничений.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины на заседании в среду установил режим чрезвычайной ситуации в Киевской области.

"Мы предлагаем установление режима чрезвычайной ситуации в Киевской области", - сказал перед принятием решения министр внутренних дел Арсен Аваков на заседании правительства.

В то же время он обратился к Киевским властям в кратчайшее сроки подготовить такое решение и для Киева.

Согласно Кодексу Гражданской обороны, чрезвычайная ситуация - обстановка на отдельной территории или субъекте хозяйствования на ней или водном объекте, которая характеризуется нарушением нормальных условий жизнедеятельности населения, вызванная катастрофой, аварией, пожаром, стихийным бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, применением средств поражения или другим опасным событием, которое привело (может привести) к возникновению угрозы жизни или здоровью населения, большого количества погибших и пострадавших, причинить значительный материальный ущерб, а также к невозможности проживания населения на такой территории или объекте, проведение на ней хозяйственной деятельности.