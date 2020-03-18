ВАКС избрал меру пресечения в виде залога в размере более 0,5 млн грн экс-нардепу, подозреваемому в злоупотреблении служебным положением

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал бывшему народному депутату Украины 8 созыва меру пресечения в виде залога в размере 546 тыс. 520 грн.

"На экс-депутата также возложен ряд обязанностей: сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать на хранение все свои паспорта для выезда за границу. Срок действия обязанностей - до 12 мая 2020 года", - сообщает пресс-служба ВАКС на странице суда в соцсети Фейсбук.

Бывший нардеп подозревается в злоупотреблении служебным положением. По версии следствия, он, и другой экс-нардеп незаконно получили компенсацию на расходы по наем номеров в гостинице.

В сообщении не указывается имя экс-нардепа.

Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о народном депутате Украины 8-го созыва Андрее Левусе (состоял во фракции "Народный фронт").