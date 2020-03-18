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15:59 18.03.2020

"Евровидение" отменяется

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"Евровидение" отменяется

Ежегодный конкурс песни "Евровидение-2020" впервые в истории существования отменен из-за коронавируса, сообщили организаторы конкурса.

"С глубоким сожалением объявляем об отмене конкурса песни "Евровидение-2020" в Роттердаме", - - говорится в сообщении организаторов

"За последние несколько недель мы исследовали множество альтернативных вариантов, которые позволили бы провести конкурс песни "Евровидение". Однако неопределенность, возникшая в результате распространения COVID-19 по всей Европе, и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, означают, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение о том, что невозможно провести мероприятие, как планировалось", - пояснили организаторы.

Они напомнили, что конкурс проходил ежегодно на протяжении 64 лет.

"Мы очень гордимся тем, что конкурс песни "Евровидение" объединял аудиторию каждый год без перерыва в течение последних 64 лет, и мы, как и миллионы поклонников по всему миру, крайне опечалены тем, что он не может состояться в мае", - отметили организаторы.

Они уточнили, что конкурс состоится в 2021 году в Роттердаме, где и должен был пройти в этот раз.

"Евровидение" - ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза. Конкурс проходит ежегодно, начиная с 1956 года, и является одним из наиболее популярных неспортивных мероприятий в мире, с аудиторией до 600 миллионов зрителей. С 2015 года в конкурсе принимает участие Австралия. Выступления участников оценивали жюри и зрители. Голосование будет открыто сразу же после выступления последнего участника.

"Евровидение-2020" пройдет в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на "Евровидении" в 2019 году.

Теги: #коронавирус #евровидение
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