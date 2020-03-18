В Киеве с подозрением на коронавирус госпитализирован военный пенсионер

В Киевском военном госпитале проверяют на наличие заболевания коронавирусом Covid-19 пенсионера Министерства обороны Украины, сообщает командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

"17 марта 2020 года во второй половине дня в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" обратился пенсионер Министерства обороны Украины с жалобами на состояние здоровья. При обследовании со слов пациента было обнаружено, что он контактировал со своим другом, у которого вроде бы было ОРВИ. Также он сообщил, что у его друга недавно приезжали дети, живущие за границей Украины", - сказано в сообщении.

Так, медработники провели пенсионеру два экспресс-теста по проверке на возможное заболевание коронавирусом Covid-19, один из которых дал положительный результат.

Указанная информация была передана в Киевский городской лабораторный центр для установления круга возможных контактных лиц.

"В настоящее время больного изолированно в специальном боксе клиники инфекционных заболеваний Национального военно-медицинского клинического центра "ГВКГ". Для подтверждения предварительного диагноза у него взяты биологические пробы на заболевание острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, которые отправлены в Киевский городской лабораторный центр", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты исследований поступят в военный госпиталь в течение трех рабочих дней.

Сейчас состояние здоровья пациента удовлетворительное, он находится под контролем медиков с соблюдением строгого противоэпидемического режима.