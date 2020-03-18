Премьер Шмыгаль предлагает подготовить законопроект о передаче полномочий между органами власти во время эпидемии коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предлагает подготовить законопроект о передаче полномочий между органами власти во время эпидемии коронавируса.

"Предложил подготовить законопроект о передаче полномочий между органами власти. Во время эпидемии коронавируса органы власти должны иметь возможность делегировать часть полномочий другим органам для принятия критически необходимых решений для жизнедеятельности страны", - написал Шмыгаль на странице в Facebook по результатам заседания правительства.