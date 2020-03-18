Для возвращения украинцев из Чехии, Германии и Польши будут запущены спецпоезд

Украина запустит специальные поезда для возвращения своих граждан из Чехии, Германии и Польши, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"У нас будут специальные поезда, которые отправятся из Чехии, Германии и Польши для того, чтобы мы могли вернуть граждан из этих стран…Въехать в Украину можно без ограничений", - сказал он во время брифинга в среду.

При этом министр отметил, что тем гражданам, которые находятся в более отдаленных локациях, необходимо добраться до хабов, откуда есть специальные рейсы.