МАУ разместила на сайте форму для покупки билетов на спецрейсы в Киев для возвращения украинцев

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разместила на своем сайте форму для покупки билетов на специальные рейсы в Киев гражданами, которые хотят возвратиться из-за границы.

"На сайте МАУ размещена форма для покупки билетов на специальные рейсы в Киев для граждан Украины, а также для нерезидентов, имеющих право въезда в Украину. Цена перевозки будет определяться в зависимости от аэропорта вылета", - отмечается в сообщении перевозчика.

Как подчеркивают в МАУ, способ и варианты оплаты будут опубликованы на сайте.