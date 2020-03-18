Во Львовской области 11 бригад скорой помощи выезжают на вызовы по подозрению в коронавирусе

Во Львовской области 11 бригад скорой помощи выезжают на вызовы по подозрению в коронавирусе, сообщил на брифинге директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Андрей Васько.

"11 бригад скорой помощи укомплектованы необходимыми средствами защиты и выезжают на вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус", - сказал он.

По словам Васько, власти области до конца текущей недели планируют приобрести средства защиты для всех 65 бригад экстренной медпомощи в области.

Он также сообщил, что 24 пациента, госпитализированные с подозрением на коронавирус, находятся в состоянии средней тяжести.