В Украину из Египта за два дня вернулись более 18 тыс. украинцев

Более 11 тыс. украинских туристов вернулись сегодня, 18 марта, в Украину из Шарм-эль-Шейха и Хугарды (Египет), сообщает Министерство иностранных дел страны.

"Сегодня утром более 11 тыс. граждан Украины вернулись на Родину из г.Шарм-эль-Шейх и Хургада", - говорится в сообщении на странице "Коронавирус в мире - оперативно от МИД" в Фейсбуке.

Так, за двое суток более 18 тыс. украинцев вернулись из Египта. "Мы продолжаем активно работать над возвращением наших соотечественников на родную землю", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, 730 граждан Украины были помещены на 14-дневный карантин в гостинице в египетском городе Шарм ель-Шейх в связи с выявлением в нем двух туристов, инфицированных коронавирусом Covid-19. Глава МИД Украины заявил при этом, что среди украинцев в гостинице в Египте больных коронавирусом нет.