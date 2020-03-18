"Євросолідарність" запустила онлайн-платформу для допомоги людям із "групи ризику" щодо захворювання на коронавірус

Депутати фракції "Європейська солідарність" створили онлайн-платформу, за допомогою якої волонтери зможуть допомогти літнім людям, які перебувають у "групі ризику" захворювання на короновірус Covid-19, повідомляє прес-служба партії.

"Коронавірус має об’єднати українців, і "Європейська солідарність" закликає волонтерів допомогти мінімізувати пересування літніх людей та тих, хто потребує допомоги, долучитися до нашої платформи допомоги, де кожен може розмістити повідомлення про товари або ліки, які потрібно купити в аптеках, магазинах тощо", - зазначено в повідомленні на сайті партії.

Онлайн-платформу презентував народний депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко.

"Пересування літніх людей має бути максимально обмежене. В той же час ці люди мають купувати собі їжу, ліки. І тут має бути взаємна допомога, солідарність з цими людьми. Давайте на коронавірус відповімо взаємодопомогою і добротою. Тому ми разом з активістом Петром Обуховим створили платформу і назвали її "Солідарність", - заявив Гончаренко на брифінгу в середу.

Сама платформа являє собою сайт http://v2020.org.ua/, на якому кожна людина може зайти і зареєструватися. На самому порталі є дві групи: ті, хто потребує допомоги, і ті, хто можуть її надати. З її допомогою охочі на волонтерських засадах зможуть допомогти людям із "групи ризику" щодо захворювання на коронавірус продуктами, медикаментами або грошима.

"Ми хочемо, аби ця платформа використовувалася людьми для того, аби люди бачили, що поруч з ними хтось потребує допомоги. І це може бути не тільки літня людина, це може бути мама з дитиною. Коли мама захворіла, і щоб не розносити хворобу, сидить вдома, але потребує допомоги у придбанні харчів чи ліків. Ми передбачаємо різні можливості для людей: можна перевести гроші на картку, якщо є така можливість, або люди можуть просто покласти їх в конверт, або покласти під двері. Є різні можливості, але саме головне, аби ми допомогли тим хто цього потребує", - додав Гончаренко.