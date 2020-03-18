Власти Харькова просят горожан не ездить в транспорте без масок

Власти Харькова просят горожан по возможности меньше пользоваться общественным транспортом, а во время поездок – соблюдать транспортный режим.

"Просьба, с которой обращаются все службы, - соблюдать масочный режим, как минимум в салоне транспорта, которым вы пользуетесь", - сказал заместитель городского головы Харькова Евгений Водовозов, выступая на внеочередной сессии Харьковского горсовета в среду.

Он отметил, что при сохранении существующего пассажиропотока наземный транспорт не сможет обеспечить перевозки с соблюдением установленных санитарных ограничений (до 10 в маршрутных такси и до 20 – в троллейбусах и трамваях). Поэтому Водовозов обратился к харьковчанам с просьбой по возможности ограничить поездки.

По словам Водовозова, утром на маршруты вышло 315 единиц электротранспорта и 549 маршрутных такси, тем не менее, с выездом людей с Салтовки (самого большого спального района Харькова) возникли проблемы. В связи с этим до конца дня городские власти планируют разработать новые изменения в транспортной схеме.