Мининфраструктуры и "Укрзализныця" запустят ж/д сообщение Перемышль-Киев для эвакуации украинцев из Польши

Министерство инфраструктуры Украины "Укрзализныця" прорабатывают вопрос ж/д эвакуации граждан Украины.

"Сейчас планируем, как в ближайшие дни вывезти украинцев с территории Польши. Для этого будут назначены спецпоезда Перемышль - Киев. Все пассажиры пройдут соответствующие санитарно-эпидемиологические процедуры", - написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Телеграм-канале.

Он также отметил, что министерство и ж/д компания работают над вопросом организации эвакуации украинцев.