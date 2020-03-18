Заразившийся коронавирусом житель Киевщины недавно вернулся из заграничной командировки

Житель Киевской области с подтвержденным фактом заражения коронавирусом до болезни находился в заграничной командировке, сообщил директор департамента охраны здоровья Киевской областной государственной администрации Максим Ионов.

"Мужчина недавно вернулся из заграничной командировки, ему стало плохо и он обратился за помощью к представителям столичной клиники. Там у него взяли материалы для проведения лабораторных анализов… подтвердился факт наличия коронавируса", - рассказал Ионов на брифинге в среду.

При этом он подчеркнул, что личные данные пациента согласно законодательству разглашаться не могут.