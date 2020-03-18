Пожар в районной ветбольнице на Харьковщине ликвидирован

В среду утром в здании Золочевской районной больницы ветеринарной медицины (Харьковская обл) произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании поступило на номер 101 в 5:45.

"К месту вызова направили 4 оперативные подразделения ГСЧС из Золочевского и Дергачевского районов. На момент прибытия спасателей площадь пожара составила более 200 м.кв. Горела крыша здания", - говорится в сообщении.

На тушение огня было подано 5 пожарных стволов, работали 5 единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС.

В 7:00 пожар было локализован, в 10:35 - ликвидирован.

Причина возгорания устанавливается.