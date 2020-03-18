События

13:09 18.03.2020

Собственники бизнеса должны позаботиться о безопасности своих офисов во время удаленной работы – юрист

3 мин читать
Собственники бизнеса должны позаботиться о безопасности своих офисов во время удаленной работы – юрист

Собственники бизнеса, переведя компании в режим удаленной работы, должны позаботиться о безопасности своих офисов и сохранности документов, считает партнер юридической фирмы "Астерс" Александр Онуфриенко.

"Как показывает опыт, при возникновении чрезвычайных ситуаций возникает ажиотаж и может быть утрачен контроль над местами хранения правоустанавливающих документов – как в бумажной форме, так и электронных баз данных. Особенно сейчас, когда многие юрлица переходят на удаленную форму работы, и сейфы и сервера могут остаться без надлежащего контроля. Поэтому первое правило - позаботиться о том, чтобы собственник (менеджмент) понимал, что и где находится. В некоторых случаях опустевший офис требует как раз усиленной охраны", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Для противодействия возможному рейдерству юрист также рекомендует усилить контроль за электронными реестрами, включая судебные, усилить мониторинг изменений в реестрах собственников объектов недвижимости, реестрах корпоративных прав и пр.

"Третье правило: если лица пожилого возраста в силу тех или иных причин являются титульными собственниками, т.е. на них записаны крупные объекты собственности, нужно проследить, чтобы никто из злоумышленников не воспользовался всеобщим ажиотажем и не склонил такое лицо к подписанию каких-нибудь документов", - советует Онуфриенко.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" работу нотариусов в связи с рекомендацией Нотариальной палаты Украины (НПУ) ограничить контакты сотрудников нотариальных контор с населением, юрист отметил, что "анализ текста закона, который принят 17 марта с целью предотвращения возникновения и распространения COVID-19 показывает, что прямого запрета на совершение нотариальных действия или ограничение их спектра нет".

"Существуют рекомендации НПУ, которые призывают по максимуму ограничить контакты с населением, в частности, ограничить выход на работу персонала старше 50-ти лет, отложить проведение приема с целью предоставления консультаций и иных, не срочных дел, получать документы по почте и т.д. Но пока нотариусы работают", - сказал он.

Онуфриенко также отметил, что анализ действующих нормативных актов не позволяет утверждать наличие каких-нибудь новых оснований для оспаривания нотариальных действий в период карантина помимо традиционных, то есть если при осуществлении нотариальных действий лицо было не правоспособно либо не понимало значение таких действий, сама сделка противоречит закону и т.д.

"Мы иногда забываем, что нотариус – это особый статус, ответственность и долг, особенно в критические минуты. Есть определенные моменты, когда нотариусу приходится проявлять мужество. Если нотариус (или лицо, обладающее соответствующими полномочиями) откажет в оформлении завещания, последствия могут быть необратимыми. Также, например, в случае необходимости открытия наследства или принятия заявления о приеме наследства (когда истекает шестимесячный срок), а также в других случаях, когда нужно предотвратить нарушения прав граждан в случае пропуска сроков, нотариус обязан работать", - подчеркнул Онуфриенко.

Как сообщалось Министерство юстиции рекомендовало гражданам и нотариусам воздержаться от проведения сделок, однако не ввело запрета на проведения нотариальных действий в связи с карантином. Заместитель министра юстиции Ольга Онищук сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что Минюст рекомендовал нотариусам ограничить прием граждан во избежание возможного скопления людей и использовать онлайн-инструменты и средства связи, а также другие инструменты, которые позволят ограничить посещение нотариальных контор гражданами (например, установить у входа ящики для корреспонденции).

Теги: #юристы #коронавирус #мнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:44 18.03.2020
Crown Agents получило от Минздрава техзадание на закупки для борьбы с коронавирусом

Crown Agents получило от Минздрава техзадание на закупки для борьбы с коронавирусом

14:30 18.03.2020
На время действия карантина военкоматы приостановили призыв в армию

На время действия карантина военкоматы приостановили призыв в армию

14:29 18.03.2020
Кличко: общественный транспорт в Киеве работает для перевозки врачей, работников продмагов и предприятий, остальные пусть остаются дома

Кличко: общественный транспорт в Киеве работает для перевозки врачей, работников продмагов и предприятий, остальные пусть остаются дома

14:23 18.03.2020
"Евросолидарность" запустила онлайн-платформу для помощи людям из "группы риска" по заболеванию коронавирусом

"Евросолидарность" запустила онлайн-платформу для помощи людям из "группы риска" по заболеванию коронавирусом

14:04 18.03.2020
Власти Харькова просят горожан не ездить в транспорте без масок

Власти Харькова просят горожан не ездить в транспорте без масок

14:01 18.03.2020
Кабмин предоставил Госпогранслужбе право пропускать украинцев на въезд и выезд из Крыма во время карантина при наличии гуманитарных потребностей

Кабмин предоставил Госпогранслужбе право пропускать украинцев на въезд и выезд из Крыма во время карантина при наличии гуманитарных потребностей

13:59 18.03.2020
Facebook и Google обсуждают с властями США использование данных о пользователях для борьбы с коронавирусом

Facebook и Google обсуждают с властями США использование данных о пользователях для борьбы с коронавирусом

13:53 18.03.2020
Шмыгаль призвал ректоров не выселять студентов из общежитий и содействовать в обеспечении продуктами и лекарствами

Шмыгаль призвал ректоров не выселять студентов из общежитий и содействовать в обеспечении продуктами и лекарствами

13:51 18.03.2020
Шахов заявляет, что медлаборатория по телефону подтвердила ему диагноз коронавирус, но официального документа пока нет

Шахов заявляет, что медлаборатория по телефону подтвердила ему диагноз коронавирус, но официального документа пока нет

13:43 18.03.2020
Шахову медики подтвердили инфицирование COVID-19

Шахову медики подтвердили инфицирование COVID-19

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шахов заявляет, что медлаборатория по телефону подтвердила ему диагноз коронавирус, но официального документа пока нет

Шахову медики подтвердили инфицирование COVID-19

Один из депутатов Рады заразился коронавирусом, сообщил нардеп Качура

Для эвакуации 35,2 тыс. украинцев из-за рубежа необходимо выделить $4,2 млн бюджетных средств

Причину смерти жительницы Черновцов с диагностированным коронавирусом будет устанавливать полиция

ПОСЛЕДНЕЕ

"Євросолідарність" запустила онлайн-платформу для допомоги людям із "групи ризику" щодо захворювання на коронавірус

SkyUp открывает продаж авиабилетов на нерегулярные рейсы по льготным ценам

Минцифры призывает сократить визиты в госорганы для получения услуг на время карантина

В Испании почти 14 тыс. человек заразились коронавирусом

Мининфраструктуры и "Укрзализныця" запустят ж/д сообщение Перемышль-Киев для эвакуации украинцев из Польши

Заразившийся коронавирусом житель Киевщины недавно вернулся из заграничной командировки

Пожар в районной ветбольнице на Харьковщине ликвидирован

Авиакомпания МАУ остановила регулярные рейсы, чартерные обязуется выполнять в полном объеме

Более 400 украинцев, прибывших на границу с Венгрией в пешем порядке, попали в Украину

Кабмин предоставил право иностранцам в 30-дневный срок после отмены карантина обращаться для урегулирования законного статуса пребывания в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА