Собственники бизнеса должны позаботиться о безопасности своих офисов во время удаленной работы – юрист

Собственники бизнеса, переведя компании в режим удаленной работы, должны позаботиться о безопасности своих офисов и сохранности документов, считает партнер юридической фирмы "Астерс" Александр Онуфриенко.

"Как показывает опыт, при возникновении чрезвычайных ситуаций возникает ажиотаж и может быть утрачен контроль над местами хранения правоустанавливающих документов – как в бумажной форме, так и электронных баз данных. Особенно сейчас, когда многие юрлица переходят на удаленную форму работы, и сейфы и сервера могут остаться без надлежащего контроля. Поэтому первое правило - позаботиться о том, чтобы собственник (менеджмент) понимал, что и где находится. В некоторых случаях опустевший офис требует как раз усиленной охраны", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Для противодействия возможному рейдерству юрист также рекомендует усилить контроль за электронными реестрами, включая судебные, усилить мониторинг изменений в реестрах собственников объектов недвижимости, реестрах корпоративных прав и пр.

"Третье правило: если лица пожилого возраста в силу тех или иных причин являются титульными собственниками, т.е. на них записаны крупные объекты собственности, нужно проследить, чтобы никто из злоумышленников не воспользовался всеобщим ажиотажем и не склонил такое лицо к подписанию каких-нибудь документов", - советует Онуфриенко.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" работу нотариусов в связи с рекомендацией Нотариальной палаты Украины (НПУ) ограничить контакты сотрудников нотариальных контор с населением, юрист отметил, что "анализ текста закона, который принят 17 марта с целью предотвращения возникновения и распространения COVID-19 показывает, что прямого запрета на совершение нотариальных действия или ограничение их спектра нет".

"Существуют рекомендации НПУ, которые призывают по максимуму ограничить контакты с населением, в частности, ограничить выход на работу персонала старше 50-ти лет, отложить проведение приема с целью предоставления консультаций и иных, не срочных дел, получать документы по почте и т.д. Но пока нотариусы работают", - сказал он.

Онуфриенко также отметил, что анализ действующих нормативных актов не позволяет утверждать наличие каких-нибудь новых оснований для оспаривания нотариальных действий в период карантина помимо традиционных, то есть если при осуществлении нотариальных действий лицо было не правоспособно либо не понимало значение таких действий, сама сделка противоречит закону и т.д.

"Мы иногда забываем, что нотариус – это особый статус, ответственность и долг, особенно в критические минуты. Есть определенные моменты, когда нотариусу приходится проявлять мужество. Если нотариус (или лицо, обладающее соответствующими полномочиями) откажет в оформлении завещания, последствия могут быть необратимыми. Также, например, в случае необходимости открытия наследства или принятия заявления о приеме наследства (когда истекает шестимесячный срок), а также в других случаях, когда нужно предотвратить нарушения прав граждан в случае пропуска сроков, нотариус обязан работать", - подчеркнул Онуфриенко.

Как сообщалось Министерство юстиции рекомендовало гражданам и нотариусам воздержаться от проведения сделок, однако не ввело запрета на проведения нотариальных действий в связи с карантином. Заместитель министра юстиции Ольга Онищук сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что Минюст рекомендовал нотариусам ограничить прием граждан во избежание возможного скопления людей и использовать онлайн-инструменты и средства связи, а также другие инструменты, которые позволят ограничить посещение нотариальных контор гражданами (например, установить у входа ящики для корреспонденции).