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13:09 18.03.2020

Авиакомпания МАУ остановила регулярные рейсы, чартерные обязуется выполнять в полном объеме

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Авиакомпания МАУ остановила регулярные рейсы, чартерные обязуется выполнять в полном объеме

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) остановила выполнение регулярных рейсов по всей международной сети во исполнение указа президента Украины и решения РНБО о временном ограничении пересечения государственной границы, направленном на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, отменено около 2 тыс. регулярных рейсов предварительно до 3 апреля 2020 года. 35 самолетов, составляющих парк МАУ, находятся на стоянках в базовом аэропорту авиакомпании "Борисполь" (Киев). 90% персонала с 17 марта находятся в неоплачиваемых отпусках.

"В 16:01 17 марта в Киеве приземлился последний регулярный рейс, прибывший из Нью-Йорка. На этом программа выполнения регулярных рейсов МАУ до окончания карантина в Украине завершена. Все регулярные рейсы выведены из расписания на установленный распоряжением правительства период, продажа билетов на них полностью прекращена", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что пассажиры могут бесплатно перенести дату вылета на более поздние сроки, а также вернуть полную стоимость билета.

"На сайте авиакомпании размещена форма обратной связи для пассажиров. В течение ближайшие часы будет активирована опция регистрации для пассажиров с билетами на рейсы, которые были вынужденно отменены МАУ. Все заявки будут обработаны авиакомпанией с целью планирования и организации специальных рейсов, программа выполнения которых отрабатывается", - говорится в сообщении.

Чартерные рейсы на возврат туристов в Украину МАУ обязуется выполнить в полном объеме в соответствии с договорами с туроператорами и с соблюдением всех необходимых санитарных мер.

Кроме того, авиакомпания сообщила, что Государственная авиационная служба Украины в 17:00 17 марта в виде исключения разрешила авиаперевозчикам полеты для перевозки лиц, перемещающихся с целью обеспечения защиты национальных интересов или выполнения международных обязательств, возвращения украинских граждан и вывоз иностранных граждан из Украины, а также – перевозка представителей дипломатических и гуманитарных миссий.

В связи с этим, как говорится в сообщении, МАУ взаимодействует с дипломатическими миссиями Украины за рубежом для организации рейсов с целью возвращения украинцев домой, готова мобилизоваться в сжатые сроки и выполнять по заказу правительств такие специализированные рейсы.

Теги: #транспорт #мау #рейс
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