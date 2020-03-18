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13:08 18.03.2020

Более 400 украинцев, прибывших на границу с Венгрией в пешем порядке, попали в Украину

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Более 400 украинцев, прибывших на границу с Венгрией в пешем порядке, попали в Украину

 

Более 400 украинцев, которые в понедельник и вторник прибыли на украинско-венгерскую границу в пешем порядке, смогли попасть в Украину, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Пеший переход между Венгрией и Украиной запрещен, но нашему посольству в Венгрии и консульству в Ниредьгазе удалось совместно наладить с пограничниками двух стран эффективный механизм возвращения домой - с украинской стороны приезжают такси или индивидуальные перевозчики, венгерские пограничники сообщают украинцев, которые ждут на границе, они подсаживаются в машину, пересекают границу и возвращаются домой. С вечера 16 марта удалось вернуть уже более 400 украинцев и люди продолжают приходить", - сообщил он на своей странице в Facebook в среду.

Кулеба заверил, что на месте гражданам помогают украинские дипломаты.

Кроме того министр сообщил, что украинские граждане, застрявшие в венгерском аэропорту в транзитной зоне из-за запрета на въезд иностранцев, после переговоров посольства получили возможность автобусами добраться домой.

Однако, по словам главы МИД, остается проблема на заблокированной австрийско-венгерской границе, но послы Украины в Австрии и Венгрии ищут пути ее решения.

"Часть людей, которые не могут пересечь границу, находятся прямо на территории Посольства Украины в Австрии, где обеспечены всем необходимым. На границу также выехали наши дипломаты, чтобы обеспечить граждан едой и водой", - пояснил он.

Также Кулеба сообщил о том, что МИД и Министерству инфраструктуры Украины удалось восстановить транзитный маршрут для товароперевозчиков из Италии через Словению.

"Фуры, которые застряли в эпицентре пандемии в Италии, смогут доехать домой несмотря на закрытые границы между странами ЕС", - отметил он, попросив строго придерживаться определенных для транзита правил.

Ранее министр сообщил в Twitter, что 174 гражданина Украины вылетели в Украину из Вены бортом авиакомпании "Австрийские авиалинии".

Теги: #венгрия #кулеба #граница #коронавирус
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